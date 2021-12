La Cina accusa Elon Musk di una quasi collisione. C’è da preoccuparsi? (Di martedì 28 dicembre 2021) Il problema di essere una specie di Iron Man metà miliardario metà razzo spaziale è che, prima o poi, tanto potere si paga. E’ quello che sta succedendo a Elon Musk, in queste ore criticatissimo in Cina, mercato enorme e quindi essenziale per il futuro della sua Tesla. La diatriba non ha a che vedere con i motori elettrici: Pechino è infuriata perché la stazione spaziale cinese avrebbe dovuto evitare ben due “incontri ravviCinati” con i satelliti di Starlink. Quest’ultima è uno dei molti tentacoli spaziali dell’impero di Mr. Musk: se SpaceX si occupa di razzi e fantomatici voli su Marte, Starlink vuole riempire la volta celeste di decine di migliaia di piccoli satelliti con cui portare connessioni veloci in ogni angolo del pianeta. Su Weibo, il social network cinese, in molti si sono lamentati, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) Il problema di essere una specie di Iron Man metà miliardario metà razzo spaziale è che, prima o poi, tanto potere si paga. E’ quello che sta succedendo a, in queste ore criticatissimo in, mercato enorme e quindi essenziale per il futuro della sua Tesla. La diatriba non ha a che vedere con i motori elettrici: Pechino è infuriata perché la stazione spaziale cinese avrebbe dovuto evitare ben due “incontri ravviti” con i satelliti di Starlink. Quest’ultima è uno dei molti tentacoli spaziali dell’impero di Mr.: se SpaceX si occupa di razzi e fantomatici voli su Marte, Starlink vuole riempire la volta celeste di decine di migliaia di piccoli satelliti con cui portare connessioni veloci in ogni angolo del pianeta. Su Weibo, il social network cinese, in molti si sono lamentati, ...

