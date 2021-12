Incubo ad Aprilia | aggredita continuamente dal marito | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 dicembre 2021) Gli era stato fatto divieto di avvicinarsi alla moglie, ma questo non lo ha fermato: i carabinieri dihanno così, questa mattina, un cittadino rumeno, responsabile di maltrattamenti a danno della consorte. L’uomo aveva già commesso delle aggressioni nel 2020 e nel 2021. Leggi anche:piange Ascenzo De Bonis: il noto ortopedico lascia moglie e 2 figli Aggredisce più volte la moglie La Stazione Carabinieri di Aprila, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di indagini svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Latina, nel corso della mattinata odierna, hanno tratto in arresto un cittadino rumeno, a carico del quale sono stati conosciuti sussistenti pravi indizi di colpevolezza, per il reato di maltrattamenti in famiglia a danno della consorte, in esecuzione di Ordinanza di ...