Governo: per Draghi fiducia numero 35, 3,2 al mese, battuto record Monti/Adnkronos (5) (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - In media quindi quasi 3,2 voti di fiducia al mese, un dato che nelle ultime tre legislature, in base a dati elaborati da Openpolis, pone il Governo Draghi a in testa in questa particolare classifica davanti a quello di Mario Monti, anche quello sostenuto da un'ampia maggioranza parlamentare, che aveva una media di 3 voti al mese. Seguono il Conte due, con una media di 2,25, i Governi Gentiloni (2,13), Renzi (2), Letta (1,11), Berlusconi quattro (1,07), Conte uno (1). I provvedimenti dell'attuale esecutivo approvati con doppio voto di fiducia sono stati invece 13. Anche qui un'elaborazione di Openpolis offre un raffronto con i Governi delle ultime tre legislature. Questa classifica è guidata da Renzi (22 testi), seguito dal Conte 2 (15), ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) () - In media quindi quasi 3,2 voti dial, un dato che nelle ultime tre legislature, in base a dati elaborati da Openpolis, pone ila in testa in questa particolare classifica davanti a quello di Mario, anche quello sostenuto da un'ampia maggioranza parlamentare, che aveva una media di 3 voti al. Seguono il Conte due, con una media di 2,25, i Governi Gentiloni (2,13), Renzi (2), Letta (1,11), Berlusconi quattro (1,07), Conte uno (1). I provvedimenti dell'attuale esecutivo approvati con doppio voto disono stati invece 13. Anche qui un'elaborazione di Openpolis offre un raffronto con i Governi delle ultime tre legislature. Questa classifica è guidata da Renzi (22 testi), seguito dal Conte 2 (15), ...

Advertising

petergomezblog : Riforma Irpef, Ufficio di bilancio: “Per i dirigenti 368 euro di risparmi, agli operai solo 162”. Uil: “Sbugiarda i… - ladyonorato : Perché sono finanziati per fare propaganda senza limiti, anche mentendo, a favore del governo Draghi. - matteosalvinimi : Urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica. Necessario tagliare tasse e c… - dameblonde : RT @Ussignur_: di fronte ai numeri di questi giorni nessun Giudice potrà più far finta che i vaccinati non contagino e che il Pass e l'obbl… - 7aannggeellaa7 : RT @Ussignur_: di fronte ai numeri di questi giorni nessun Giudice potrà più far finta che i vaccinati non contagino e che il Pass e l'obbl… -