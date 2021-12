Fuga di gas in corso Cincinnato, intervento dei vigili del fuoco (Di martedì 28 dicembre 2021) intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale ieri sera intorno alle 22 in corso Cincinnato all’angolo con corso Toscana dove era stata avvertito un forte odore di gas. Sul posto anche il personale di Italgas e i tecnici di Ireti: i primi hanno provveduto ad arrestare la copiosa fuoriuscita di gas i secondi hanno scollegato la corrente ed evitare possibili scintille che avrebbero potuto innescare deflagrazioni. Durante l’intervento i tecnici di Ireti hanno rilevato la presenza di un cavo abusivo che alimentava un’edicola ubicata nelle immediate vicinanze della perdita di gas. I ‘civich’ hanno dunque indagato, in stato di libertà, il gestore del chiosco per il reato di furto di energia elettrica. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 28 dicembre 2021)deidele della polizia municipale ieri sera intorno alle 22 inall’angolo conToscana dove era stata avvertito un forte odore di gas. Sul posto anche il personale di Italgas e i tecnici di Ireti: i primi hanno provveduto ad arrestare la copiosa fuoriuscita di gas i secondi hanno scollegato la corrente ed evitare possibili scintille che avrebbero potuto innescare deflagrazioni. Durante l’i tecnici di Ireti hanno rilevato la presenza di un cavo abusivo che alimentava un’edicola ubicata nelle immediate vicinanze della perdita di gas. I ‘civich’ hanno dunque indagato, in stato di libertà, il gestore del chiosco per il reato di furto di energia elettrica. L'articolo proviene da Nuova Società.

