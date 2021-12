Francesco Gabbani pronto a sbarcare in prima serata su RaiUno: ecco chi potrebbe esserci al suo fianco (Di martedì 28 dicembre 2021) Francesco Gabbani, cantante nonché vincitore di Sanremo nel 2016 – tra le Nuove Proposte – e nel 2017 – tra i big – è pronto a sbarcare in prima serata su Rai Uno, stavolta nelle vesti di conduttore. L’autore aveva conquistato tutti prima con la sua Amen e poi con la sua Occidentali’s Karma, il brano vincitore della kermesse musicale nella categoria dei big. Dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest, Gabbani era inoltre tornato sul palco dell’Ariston nel 2020 con Viceversa, un altro successo melodico anche se stavolta da secondo posto, dietro Diodato. Gabbani, stando a quanto riporta il portale di TvBlog, sarebbe ora pronto a fare l’upgrade nelle vesti di conduttore in prima ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 dicembre 2021), cantante nonché vincitore di Sanremo nel 2016 – tra le Nuove Proposte – e nel 2017 – tra i big – èinsu Rai Uno, stavolta nelle vesti di conduttore. L’autore aveva conquistato tutticon la sua Amen e poi con la sua Occidentali’s Karma, il brano vincitore della kermesse musicale nella categoria dei big. Dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest,era inoltre tornato sul palco dell’Ariston nel 2020 con Viceversa, un altro successo melodico anche se stavolta da secondo posto, dietro Diodato., stando a quanto riporta il portale di TvBlog, sarebbe oraa fare l’upgrade nelle vesti di conduttore in...

