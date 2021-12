Dybala | Marotta e l’Inter si inseriscono nella corsa alla Joya

(Di martedì 28 dicembre 2021) Paulonel mirino della dirigenza nerazzurra, che potrebbe provare in extremis a strappare il calciatoreJuventus Paulodisono ormai da anni protagonisti di intrecci di mercato. L’ex AD della Juventus stravede per la, avendolo lui stesso portatoJuventus nel 2015. Ci ha provato quando ancora Mauro L'articolo

tancredipalmeri : La mossa di Marotta: Dybala, quanto c'è di vero

Ma l'annuncio non arriva e, tra pochi giorni, Paulopotrebbe realmente firmare per un'altra società, visto che il suo contratto con la Juventus scade a giugno e avrebbe, legalmente, questa ...... incredibilmente, potrebbe inserirsi anche l'exche potrebbe sfruttare l'occasione di ...è ancora in scadenza e nella corso all'argentino potrebbe inserirsi proprio la rivale numero uno ...Paulo Dybala nel mirino della dirigenza nerazzurra, che potrebbe provare in extremis a strappare il calciatore alla Juventus ...Tante voci in queste ore attorno alla Juventus, è importante fare chiarezza. A cominciare dalla vicenda che riguarda il contratto di Paulo Dybala: cosa sta succedendo? Secondo quanto verificato da SOS ...