Barcellona | preso Ferran Torres Clausola da un miliardo di euro

Advertising

_MDelon : “Ufficiale, #FerranTorres è un giocatore del #Barcellona: 55 milioni al #ManchesterCity”. Certo che pagare 55 mili… - infoitsport : UFFICIALE - Barcellona, preso Ferran Torres dal City. Clausola da un miliardo - CorradoRomani : @GattoneroTM @AslanNerazzurro @r_corti @pap1pap poi si, il Barcellona ha appena preso Torres, il Real ricomincerà i… - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Barcellona, preso Ferran Torres dal City. Clausola da un miliardo - il_Paride : Ieri chiamo nonna, 92 anni “A nò, non vado più a Barcellona. Un amico mio ha preso il covid e forse me lo ha pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona preso

Domenica il debutto Per ilsi tratta di un rinforzo che va ad arricchire la già nutrita schiera di giovani a disposizione di Xavi . "Sono felice di annunciare che da oggi sarò un nuovo ...Fra i club calcistici che hanno finoraparte al progetto Chiliz ci sono:Atlético Madrid PSG Juventus AS Roma GalatasarayMilano, 28 dicembre 2021 - Il primo grande colpo del mercato invernale lo mette a segno il Barcellona, che preleva Ferran Torres dal Manchester City. Dopo una stagione e mezza in Premier League, vince ...Carlitos parteciperà alla partita amichevole della Noche Amarilla che in passato ha visto protagonisti anche Pirlo e Del Piero: sarà l'occasione per tornare in campo ...