Bando della ricerca finalizzata 2021, 100mln dal Min. Salute: come partecipare (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha deciso di chiudere il 2021 con il Bando della ricerca finalizzata alla Salute: un tema caldo e imponente come mai, soprattutto in considerazione del fatto che si è ben lontani dal superare la congiuntura pandemica. Occorre, quindi, l’impegno di tutti per trovare soluzioni – non solo per contrastare il Coronavirus – per rendere la vita dei cittadini migliori in termini di Salute e benessere. Ed è questo l’obiettivo del Bando della ricerca finalizzata, aperto a tutti i ricercatori del Servizio sanitario nazionale che possono presentare progetti di ricerca di durata ... Leggi su fmag (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Ministeroha deciso di chiudere ilcon ilalla: un tema caldo e imponentemai, soprattutto in considerazione del fatto che si è ben lontani dal superare la congiuntura pandemica. Occorre, quindi, l’impegno di tutti per trovare soluzioni – non solo per contrastare il Coronavirus – per rendere la vita dei cittadini migliori in termini die benessere. Ed è questo l’obiettivo del, aperto a tutti itori del Servizio sanitario nazionale che possono presentare progetti didi durata ...

Advertising

reportrai3 : Quando c’è stato da investire è sempre intervenuto il pubblico. Come nel bando 2014, quando una società della regio… - rafbarberio : CLOUD PA. @COLAO SCEGLIE LA PROPOSTA PROGETTUALE. TRA 1-2 MESI IL BANDO DI GARA, MA ORA AUMENTANO I NODI DA SCIOGLI… - Unomattina : L'italia mette al bando gli allevamenti di animali per #pellicce. Una svolta. Un risultato che solo 10 anni fa era… - FMag56312093 : Bando della #ricerca finalizzata 2021, 100mln dal Min. #Salute: come partecipare - paolo_paganucci : RT @e_pagliarini: Il Dipartimento per la Trasformazione digitale ha scelto Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il polo strategico nazionale (Clo… -