West Ham United – Southampton | i numeri

(Di lunedì 27 dicembre 2021) IlHam è imbattuto nelle ultime otto partite di Premier League contro il(6 V, 2N), dalla sconfitta per 3-2 in trasferta nell’agosto 2017. Dopo aver pareggiato la prima gara in assoluto in trasferta in Premier League contro ilHam nel maggio 1994 (3-3), nessuna delle ultime 18 trasferte delcontro gli Hammers nella competizione è finita in parità. I Saints hanno vinto solo quattro di queste 18 partite (14P), perdendo le ultime quattro di fila subendo esattamente tre gol in ogni gara. IlHam ha vinto più partite (19) e più partite casalinghe (14) contro ilin Premier League che contro qualsiasi altra squadra della competizione. IlHam ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato a Santo Stefano (3N, ...

Advertising

DiMarzio : #PremierLeague, il @WestHam ha 'convocato' la piccola @islasfight per il match del #BoxingDay contro il… - CB_Ignoranza : Manchester City 6-3 Leicester Norwich 0-5 Arsenal Tottenham 3-0 Crystal Palace West Ham 2-3 Southampton 22 gol… - grecale66 : RT @fgavazzoni: Leggendo gli articoli di testa di @Corriere e @repubblica mi stavo preoccupando: UK bloccata da Omicron? Poi chiamo i pare… - camiziani : RT @fgavazzoni: Leggendo gli articoli di testa di @Corriere e @repubblica mi stavo preoccupando: UK bloccata da Omicron? Poi chiamo i pare… - drsmoda : RT @fgavazzoni: Leggendo gli articoli di testa di @Corriere e @repubblica mi stavo preoccupando: UK bloccata da Omicron? Poi chiamo i pare… -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham

Perde invece il, battuto in casa 3 - 2 dal Southampton e ora gli Hammers sono stati scavalcati dagli Spurs di Conte. Intanto una buona notizia per i club della Premier è arrivata dalla Fifa, ...Ieri, nel boxing - day del 26 dicembre, la netta vittoria sul Crystal Palace per 3 - 0, arrivata a quattro giorni dopo la vittoria sulche aveva a sua volta seguito il pareggio contro il ...La Premier non si arrende alla nuova ondata di contagi che sta mettendo in ginocchio tutto il Regno Unito, ma il programma del campionato di calcio continua a subire variazioni, con partite rinviate e ...Ancora un stop in Premier. Arsenal-Wolverhampton, in programma domani all'Emirates Stadium, è stata rinviata a causa del focolaio di Covid in seno alla squadra ospite. Lo ...