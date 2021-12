“Volevo uccidere la regina Elisabetta”, l’attacco di Darth Jones (Di martedì 28 dicembre 2021) Un giovane diciannovenne è stato arrestato la mattina di Natale per aver cercato di scavalcare il cancello del castello di Windsor a Londra. Ora è in stato di fermo per una valutazione psichiatrica, ed emengono inquietanti particolari: il ragazzo voleva uccidere la regina Elisabetta. Il diciannovenne, residente a Southampton, probabilmente di origini indiane, aveva cercato di entrare nel palazzo reale inglese. Per quale motivo? Pare che il giovane, affetto da gravi problemi mentali, volesse sterminare la famiglia reale. Voleva uccidere la regina Elisabetta: fermato giovane a Londra Il video del proclama del diciannovenne che stava preparando un attentato contro la regina Elisabetta (The Sun) – curiosauro.itL’arrestato è stato ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021) Un giovane diciannovenne è stato arrestato la mattina di Natale per aver cercato di scavalcare il cancello del castello di Windsor a Londra. Ora è in stato di fermo per una valutazione psichiatrica, ed emengono inquietanti particolari: il ragazzo volevala. Il diciannovenne, residente a Southampton, probabilmente di origini indiane, aveva cercato di entrare nel palazzo reale inglese. Per quale motivo? Pare che il giovane, affetto da gravi problemi mentali, volesse sterminare la famiglia reale. Volevala: fermato giovane a Londra Il video del proclama del diciannovenne che stava preparando un attentato contro la(The Sun) – curiosauro.itL’arrestato è stato ...

