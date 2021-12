Quirinale | la profezia di Bossi | “Draghi o Berlusconi? La spunterà Casini”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale profezia

La Stampa

Sull'ipotesi Berlusconi al, si limita invece a un ragionamento che mina alla base ... E prima di salire sul pick up che lo riporterà a Gemonio c'è giusto il tempo per un'ultima..."Venite, adoremus! Venite, adoremus! Venite, adoremus Dominum". Nella chiesa di San Vittore a Buguggiate, un paesone alle porte di Varese, sta cominciando la messa di Natale delle 19. Dalla porta ...Anche il Senatur, fondatore della Lega Nord, dovrebbe partecipare alle votazioni per il Colle. Spiega: «Ricordiamoci sempre che il Presidente della Repubblica è anche il capo dei magistrati. E i magis ...Essendoci Silvio Berlusconi in campo, il centrodestra non può non appoggiare questa candidatura.' Lo afferma Alessandro Sallusti, .... Infatti, per le prime tre serve una maggioranza molto ampia, dett ...