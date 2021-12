"Quarantena solo per i positivi, non per i contatti stretti e i familiari" (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Stiamo correndo dietro al virus, rischiamo di farci fregare un’altra volta. La Quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti stretti, se sono in salute". È la... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Stiamo correndo dietro al virus, rischiamo di farci fregare un’altra volta. Laandrebbe riservataai, non ha senso chiudere in casa anche ie i, se sono in salute". È la...

matteorenzi : I miei #60secondi per dire che la penso come Matteo Bassetti. Quarantena e restrizioni SOLO per i NoVax, cambiamo l… - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - RaiNews : Bassetti: 'Isolamento soltanto per i positivi, non per i contatti' - ampliMax : RT @matteorenzi: I miei #60secondi per dire che la penso come Matteo Bassetti. Quarantena e restrizioni SOLO per i NoVax, cambiamo le regol… - Astolfo84 : RT @matteorenzi: I miei #60secondi per dire che la penso come Matteo Bassetti. Quarantena e restrizioni SOLO per i NoVax, cambiamo le regol… -