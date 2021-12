Quarantena per contatti con positivo: Commissario ed esperti favorevoli a rivedere le regole in virtù delle numerose terze dosi effettuate (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La riflessione sul numero di persone in Quarantena l’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto superiore di Sanità, le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendo cosa mettere in campo”. Così il Commissario all’emergenza visitando l’hub vaccinale per i bambini, organizzato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, rispondendo a una domanda sul se – e come – si sta ragionando sulla Quarantena che, ad oggi, anche chi ha ricevuto 3 dosi, è costretto a seguire. Variante Omicron e Quarantena, cosa dicono gli esperti L’epidemiologo del Cts: “credo sia pensabile discutere di una riduzione della Quarantena” Come ha infatti spiegato anche un componente interno al Cts, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) “La riflessione sul numero di persone inl’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto superiore di Sanità, le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendo cosa mettere in campo”. Così ilall’emergenza visitando l’hub vaccinale per i bambini, organizzato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, rispondendo a una domanda sul se – e come – si sta ragionando sullache, ad oggi, anche chi ha ricevuto 3, è costretto a seguire. Variante Omicron e, cosa dicono gliL’epidemiologo del Cts: “credo sia pensabile discutere di una riduzione della” Come ha infatti spiegato anche un componente interno al Cts, ...

