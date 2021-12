Lunedì 27 dicembre, in Fvg 154 nuovi contagi e 10 decessi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.770 tamponi molecolari sono stati rilevati 103 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,82%. Sono inoltre 4.735 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (1,08%). Le prime fasce di contagio sono quelle degli under 19 e la fascia 40-49 anni, entrambe con il 18,18%. Seguono la fascia 20-29 con il 14,94% e quella 30-39 con il 12,99%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 10 persone: una donna di 99 anni di Cividale (deceduta in ospedale), una donna di 96 anni di Trieste (deceduta in una residenza per gli anziani), una donna di 94 anni di Grado (deceduta in ospedale), un uomo di 91 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 90 anni di Fiume Veneto (deceduto in ospedale), un uomo di 89 anni di Trieste (deceduto in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.770 tamponi molecolari sono stati rilevati 103, con una percentuale di positività del 5,82%. Sono inoltre 4.735 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (1,08%). Le prime fasce dio sono quelle degli under 19 e la fascia 40-49 anni, entrambe con il 18,18%. Seguono la fascia 20-29 con il 14,94% e quella 30-39 con il 12,99%. Nella giornata odierna si registrano idi 10 persone: una donna di 99 anni di Cividale (deceduta in ospedale), una donna di 96 anni di Trieste (deceduta in una residenza per gli anziani), una donna di 94 anni di Grado (deceduta in ospedale), un uomo di 91 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 90 anni di Fiume Veneto (deceduto in ospedale), un uomo di 89 anni di Trieste (deceduto in ...

Advertising

matteorenzi : I miei #60secondi di lunedì 20 dicembre 2021 - espressonline : Persone dell'anno 2021: i bambini che resistono. In anteprima per voi, la copertina dell'Espresso in edicola, su… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Gli impegni del Presidente Mario Draghi da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre ?? - lukealb : RT @AuroraFantin: 27 dicembre 11 chilometri 11 gradi lunedì dispari e bello - statodelsud : Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 27 dicembre -