L'esempio tedesco conforta il governo. Il lockdown No Vax abbatte i contagi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le misure di Natale ricalcano quelle di Berlino: lì casi ridotti da 70mila a 10mila. Va evitata la pressione sugli ospedali. Gli ultimi dati dell'Iss: a 5 mesi dal vaccino la protezione cala al 30%

JOCOND0R : RT @e_trombino: Sù! Seguiamo l'esempio tedesco: #lockdown per i #novax Contagi in calo dopo questa misura. Meno #novax in giro, meno probl… - AscoltaNCretino : RT @e_trombino: Sù! Seguiamo l'esempio tedesco: #lockdown per i #novax Contagi in calo dopo questa misura. Meno #novax in giro, meno probl… - MonasteroFJ : RT @e_trombino: Sù! Seguiamo l'esempio tedesco: #lockdown per i #novax Contagi in calo dopo questa misura. Meno #novax in giro, meno probl… - e_trombino : Sù! Seguiamo l'esempio tedesco: #lockdown per i #novax Contagi in calo dopo questa misura. Meno #novax in giro, meno problemi.