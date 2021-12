“Io e Soleil…”. Alex Belli non molla, il messaggio inaspettato per il GF Vip. E per lei (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alex Belli è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip. E questo lo sanno pure i sassi. Ma la storia con Soleil Sorge continua a far discutere. Anche perché nel frattempo di cose ne sono successe parecchie. Tanto per cominciare l’attore, uscendo dal reality di Alfonso Signorini, aveva dichiarato di voler ricostruire il rapporto con la moglie Delia Duran. Questa nel frattempo sembrava aver abbandonato il ‘tetto coniugale’ facendo le valigie e confessando di aver bisogno di stare per un po’ di tempo sola con sé stessa. Poi sono arrivate tantissime domande da parte dei fan sul suo comportamento riguardo la liaison tra il marito e Soleil Sorge al GF Vip 6. E rispondendo a loro la modella venezuelana ha ammesso di essere stata troppo impulsiva. “Vi svelo un segreto. Sono stata impulsiva in tutto. Tutto. Ho perdonato un poco Alex perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip. E questo lo sanno pure i sassi. Ma la storia con Soleil Sorge continua a far discutere. Anche perché nel frattempo di cose ne sono successe parecchie. Tanto per cominciare l’attore, uscendo dal reality di Alfonso Signorini, aveva dichiarato di voler ricostruire il rapporto con la moglie Delia Duran. Questa nel frattempo sembrava aver abbandonato il ‘tetto coniugale’ facendo le valigie e confessando di aver bisogno di stare per un po’ di tempo sola con sé stessa. Poi sono arrivate tantissime domande da parte dei fan sul suo comportamento riguardo la liaison tra il marito e Soleil Sorge al GF Vip 6. E rispondendo a loro la modella venezuelana ha ammesso di essere stata troppo impulsiva. “Vi svelo un segreto. Sono stata impulsiva in tutto. Tutto. Ho perdonato un pocoperché ...

