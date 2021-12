Il cloud della Pa sarà targato Tim, Cdp, Leonardo e Sogei (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Rispecchia pienamente e in misura del tutto soddisfacente i requisiti espressi nella policy cloud Italia”. Con queste parole il dipartimento per la Trasformazione digitale, guidato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha selezione il progetto Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il cloud della Pubblica amministrazione per il Polo strategico nazionale. La gara è prevista nelle prime settimane del 2022. Come spiega Il Sole 24 Ore, “il bando partirà dall’offerta della cordata guidata da Tim cui i partecipanti potranno apportare migliorie per cercare di ribaltare il risultato”: il quartetto vincitore “nella gara avrà comunque un vantaggio nel poter almeno pareggiare l’offerta migliore che sarà presentata”. LE PROPOSTE ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Rispecchia pienamente e in misura del tutto soddisfacente i requisiti espressi nella policyItalia”. Con queste parole il dipartimento per la Trasformazione digitale, guidato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha selezione il progetto Tim, Cdp,per ilPubblica amministrazione per il Polo strategico nazionale. La gara è prevista nelle prime settimane del 2022. Come spiega Il Sole 24 Ore, “il bando partirà dall’offertacordata guidata da Tim cui i partecipanti potranno apportare migliorie per cercare di ribaltare il risultato”: il quartetto vincitore “nella gara avrà comunque un vantaggio nel poter almeno pareggiare l’offerta migliore chepresentata”. LE PROPOSTE ...

