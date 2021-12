Giovane entrato a Windsor voleva uccidere la Regina (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Giovane che si è intrufolato nel castello di Windosor voleva uccidere la Regina Elisabatta, secondo quanto lui stesso dichiarerebbe in un video pubblicato su Snapchat e ripreso dal tabloid The Sun. In questo video, il diciannovenne arrestato e internato in una struttura psichiatrica dopo essere entrato sabato armato di una balestra nel territorio del Castello di Windsor, si presenta come un indiano Sikh. E afferma di volere vendicare un massacro commesso nel 1919 dalle truppe britanniche contro i manifestanti in India. "Sono un Sikh e questa sarà una vendetta anche per tutti coloro che sono stati uccisi, umiliati e discriminati a casa della loro razza", dichiara il Giovane, che stando a quanto diramato si chiama Jaswant Singh Chail. "Il mio nome adesso è Darth ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilche si è intrufolato nel castello di WindosorlaElisabatta, secondo quanto lui stesso dichiarerebbe in un video pubblicato su Snapchat e ripreso dal tabloid The Sun. In questo video, il diciannovenne arrestato e internato in una struttura psichiatrica dopo esseresabato armato di una balestra nel territorio del Castello di, si presenta come un indiano Sikh. E afferma di volere vendicare un massacro commesso nel 1919 dalle truppe britanniche contro i manifestanti in India. "Sono un Sikh e questa sarà una vendetta anche per tutti coloro che sono stati uccisi, umiliati e discriminati a casa della loro razza", dichiara il, che stando a quanto diramato si chiama Jaswant Singh Chail. "Il mio nome adesso è Darth ...

