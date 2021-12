Gf Vip, Sophie in crisi tra Alessandro e Gianmaria. E Soleil lancia la bordata: «Con me…» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella casa del Gf Vip c’è una concorrente in crisi amorosa: è Sophie Codegoni, che nelle ultime settimane si era avvicinata a Gianmaria, con cui il rapporto è arrivato però a un punto morto. Tra una portata e l’altro del pranzo di Natale, Sophie si è confrontata con Soleil, Biagio D’Anelli e Nathaly Caldonazzo, a cui ha raccontato l’evolversi del suo rapporto con Gianmaria e quello che sta succedendo con Alessandro Basciano. E’ quest’ultimo infatti il grande protagonista della vicenda: Sophie ai tre inquilini racconta di aver dormito con lui ieri notte. E al suo risveglio si è accorta che la situazione è molto diversa rispetto a quanto avveniva con Gianmaria: al risveglio, a differenza di quanto accadeva con lui, si è infatti ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella casa del Gf Vip c’è una concorrente inamorosa: èCodegoni, che nelle ultime settimane si era avvicinata a, con cui il rapporto è arrivato però a un punto morto. Tra una portata e l’altro del pranzo di Natale,si è confrontata con, Biagio D’Anelli e Nathaly Caldonazzo, a cui ha raccontato l’evolversi del suo rapporto cone quello che sta succedendo conBasciano. E’ quest’ultimo infatti il grande protagonista della vicenda:ai tre inquilini racconta di aver dormito con lui ieri notte. E al suo risveglio si è accorta che la situazione è molto diversa rispetto a quanto avveniva con: al risveglio, a differenza di quanto accadeva con lui, si è infatti ...

