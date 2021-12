Fiat Tipo Cross - La nostra guida all' acquisto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Solida, senza fronzoli, spaziosa e con l'anima country. Lale ha tutte per conquistare chi cerca sostanza. Ricca nella dotazione, è stata anche aggiornata nella sicurezza. E poi, è più sfiziosa dellastandard con i dettagli in plastica nera. Sotto il cofano la scelta è ampia, noi l'abbiamo provata con il tre cilindri 1.0 turbobenzina da 100 cavalli, valido alleato in città, meno a suo agio in autostrada. Ecco laall'. Confort e abitabilità. Nonostante il nome solletichi la fantasia, è fuori discussione che lapossa spendersi fra guadi, fangaie e mulattiere; d'altronde la trazione è solo ed esclusivamente sulle ruote anteriori. Più realisticamente, le protezioni nere per paraurti e passaruota tornano ...