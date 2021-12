Femminicidio a Pesaro e Urbino | 80enne uccide a coltellate la moglie di 61 anni e poi confessa ai Carabinieri

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Vito Cangini, 80, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre ha ucciso suanella loro casa di Fanano di Gradara, in provincia di. I due erano sposati da 17, ma agli inquirenti ha dichiarato che la motivazione del suo gesto è legata alla sua convinzione che lalo tradisse: è questo, da quanto emerge, il movente dietro all’ennesimonel quale ad essere uccisa è stata Natalia Kyrychok. La donna, di origini moldave, lavorava come cameriera in un ristorante, aveva 61ed era in Italia da più di 20. L’uomo, incensurato, secondo i racconti di chi lo ha visto il 26 dicembre, ha passato tutto il giorno a bere, fino ad ubriacarsi. Ad avvisare le forze ...

È stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme: quando i carabinieri disono entrati nella casa di Fano, è stato l'ottantenne ad accompagnarli nella camera da letto. L'uomo è stato trasferito ...I carabinieri di Gabicce e poi dihanno poi effettuato il sopralluogo nel tardo pomeriggio alla casa isolata di Fanano, dove Vito Cangini li stava aspettando in cucina , mangiucchiando ...La vittima era una 61enne ucraina. L'omicida è un pensionato di 80 anni: dopo averla uccisa ha dormito col cadavere in terra in camera ...È successo la notte di Natale a Gradara nel pesarese, la vittima è una sessantenne che lavorava in un ristorante della zona. In manette il marito ottantenne, i due erano sposati da 17 anni ...