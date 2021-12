“Fantaghirò” | in attesa del reboot | ecco dove vedere la serie

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Latorna nel 2021tv anni ’90 è pronta a fare il suo ritorno. Generazioni intere si ricorderanno della celebre eroina interpretata da Alessandra Martines. A febbraio è stato annunciato ildi. Lacompie 30 anni: andò infatti in onda per la prima volta, su Canale 5 in due parti: il 22 e 23 dicembre 1991. Creata e diretta da Lamberto Bava, figlio del maestro del cinema horror Mario Bava. Della nuovapoco o nulla si sa ma verrà prodotta da Lotus Production, società di Leone Film Group guidata da Marco Belardi. Si chiamerà “: la regina dei due regni”, ma ancora poco o nulla si sa. Laè tratta dalla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella contenuta nelle Fiabe italiane raccolte ...