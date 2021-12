Ex Milan – Ronaldinho, premio alla carriera ai Globe Soccer Awards (Di martedì 28 dicembre 2021) Ronaldinho, ex giocatore del Milan, è stato premiato a Dubai ai Globe Soccer Awards col premio alla carriera. L'ennesimo del suo palmares. Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021), ex giocatore del, è stato premiato a Dubai aicol. L'ennesimo del suo palmares.

Advertising

infoitsport : Ex Milan - Globe Soccer Awards: a Ronaldinho il premio alla carriera - gilnar76 : Ex #Milan – Globe Soccer Awards: a Ronaldinho il premio alla carriera #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Ex Milan - Globe Soccer Awards: a Ronaldinho il premio alla carriera - ansebastian1991 : @Encuest4sFutbol Real Madrid: Cristiano Ronaldo Barcelona: Messi ?? Bayern Munich: Muller Milan: Ronaldinho Juventu… - kurtildefonso : Real Madrid: Ronaldo Barcelona: Ronaldinho Bayern: Arjen Robben Milan: Paolo Maldini Juventus: Alessandro Del Piero… -