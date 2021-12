Covid, 339 nuovi casi a Bergamo: 5.065 in Lombardia, cento ricoveri in più (Di lunedì 27 dicembre 2021) A fronte di 44.221 tamponi effettuati, sono 5.065 i nuovi positivi (11,4%) in Lombardia nella giornata di lunedì 27 dicembre. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 44.221, totale complessivo: 24.046.523 – i nuovi casi positivi: 5.065 – in terapia intensiva: 187 (+7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.539 (+100) – i decessi, totale complessivo: 34.952 (+12) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.961 di cui 870 a Milano città; Bergamo: 339; Brescia: 653; Como: 248; Cremona: 109; Lecco: 87; Lodi: 113; Mantova: 147; Monza e Brianza: 347; Pavia: 331; Sondrio: 136; Varese: 435. Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) A fronte di 44.221 tamponi effettuati, sono 5.065 ipositivi (11,4%) innella giornata di lunedì 27 dicembre. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 44.221, totale complessivo: 24.046.523 – ipositivi: 5.065 – in terapia intensiva: 187 (+7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.539 (+100) – i decessi, totale complessivo: 34.952 (+12) Iper provincia: Milano: 1.961 di cui 870 a Milano città;: 339; Brescia: 653; Como: 248; Cremona: 109; Lecco: 87; Lodi: 113; Mantova: 147; Monza e Brianza: 347; Pavia: 331; Sondrio: 136; Varese: 435.

