Calendario Tournée 4 Trampolini 2022 | date | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Comincia domani come di consueto ad Oberstdorf ladei 4, giunta quest’anno all’edizione numero 70 della storia. Si tratta di uno dei periodi più importanti della stagione per il circuito maggiore del salto con gli sci maschile, in attesa dei Giochi Olimpici di Pechinoinil prossimo febbraio. Kamil Stoch è il detentore dell’Aquila d’Oro, ma il polacco non si presenta al via dellatra i principali favoriti per il successo finale. Fari puntati in particolare sul tedesco Karl Geiger e sul giapponese Ryoyu Kobayashi, attualmente i saltatori più competitivi del lotto in questa fase dell’inverno, ma attenzione a diversi possibili outsider di lusso come i norvegesi Marius Lindvik e Halvor Egner Granerud, il tedesco Markus Eisenbichler, l’austriaco Stefan Kraft e lo ...