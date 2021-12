Uomini e Donne, un amatissimo ex corteggiatore diventerà papà: il tenero annuncio social (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonio Moriconi è stato uno dei corteggiatori che l’ex tronista Teresa Langella ha portato fino alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, anche se poi la sua scelta è ricaduta su Andrea Dal Corso, con cui tutt’ora è sentimentalmente impegnata. Anche Moriconi è riuscito a trovare l’amore, ed era stato lui stesso a presentarla ai suoi follower tramite il suo profilo Instagram. La ragazza in questione è Iulia Sciumè, una modella siciliana che ha lavorato anche in alcuni programmi televisivi. A distanza di un pò di tempo i due sono ancora felicemente fidanzati e presto diventeranno genitori per la prima volta. E’ stato Antonio ad annunciarlo su Instagram tramite un tenero post: La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonio Moriconi è stato uno dei corteggiatori che l’ex tronista Teresa Langella ha portato fino alla fine del suo percorso a, anche se poi la sua scelta è ricaduta su Andrea Dal Corso, con cui tutt’ora è sentimentalmente impegnata. Anche Moriconi è riuscito a trovare l’amore, ed era stato lui stesso a presentarla ai suoi follower tramite il suo profilo Instagram. La ragazza in questione è Iulia Sciumè, una modella siciliana che ha lavorato anche in alcuni programmi televisivi. A distanza di un pò di tempo i due sono ancora felicemente fidanzati e presto diventeranno genitori per la prima volta. E’ stato Antonio ad annunciarlo su Instagram tramite unpost: La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa ...

Advertising

lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - poliziadistato : Tanti auguri di #BuonNatale a tutti voi e a tutte le donne e agli uomini della #PoliziadiStato che anche oggi saran… - Viminale : #Natale2021 #Lamorgese: auguri alle donne e agli uomini di #ministerointerno, @poliziadistato, #vigilidelfuoco e di… - PietroCuratola : RT @fratotolo2: 45 uomini è un campione statistico sufficiente #Burioni? Anche per il 20% delle donne, che ha sviluppato disturbi mestrual… - disidrvtato_ : @sottoona appunto, stra deluso da questa risposta come se i problemi degli uomini siano paragonabili a quelli che l… -