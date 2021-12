Trovato morto in un fossato l'uomo scomparso vicino a Rovigo (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - È stato riTrovato morto il giorno di Natale il 53enne che era scomparso da una settimana in provincia di Rovigo. L'uomo è stato rinvenuto in un fossato nei pressi di Gaiba da un residente che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Una delle due figlie aveva denunciato la scomparsa dell'uomo nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 dicembre. Non era la prima volta che si allontanava per stare in campagna a contatto con la natura, lontano dall'ambiente urbano. Leggi su agi (Di domenica 26 dicembre 2021) AGI - È stato riil giorno di Natale il 53enne che erada una settimana in provincia di. L'è stato rinvenuto in unnei pressi di Gaiba da un residente che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Una delle due figlie aveva denunciato la scomparsa dell'nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 dicembre. Non era la prima volta che si allontanava per stare in campagna a contatto con la natura, lontano dall'ambiente urbano.

