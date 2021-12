Storie of a Generation – Papa Francesco su Netflix (Di domenica 26 dicembre 2021) Francesco sbarca su Netflix grazie a un’idea geniale che non poteva che essere raccontata su un media globale: spiegare cosa sia l’amore. In questo affresco globale, Stories of a Generation, ci siamo tutti, ma il racconto che parte da loro, gli ultra settantenni, lo riprendono loro, i giovani registi, o parenti, ai quali si sono raccontati, raccontandogli la storia di questo nostro tempo. E così emerge pian piano che l’amore non conosce frontiere, non è europeo, latino-americano, nord-americano, africano, asiatico, ma è di tutti loro, di tutti noi, il vero modo per raccontarlo e seguirne il racconto dei vecchi con le domande dei giovani. Ecco l’idea di padre Antonio Spadaro, un’idea che collega le Storie: quella familiare di un grande regista, di un pescatore che all’improvviso si scopre pescatore di ... Leggi su formiche (Di domenica 26 dicembre 2021)sbarca sugrazie a un’idea geniale che non poteva che essere raccontata su un media globale: spiegare cosa sia l’amore. In questo affresco globale,s of a, ci siamo tutti, ma il racconto che parte da loro, gli ultra settantenni, lo riprendono loro, i giovani registi, o parenti, ai quali si sono raccontati, raccontandogli la storia di questo nostro tempo. E così emerge pian piano che l’amore non conosce frontiere, non è europeo, latino-americano, nord-americano, africano, asiatico, ma è di tutti loro, di tutti noi, il vero modo per raccontarlo e seguirne il racconto dei vecchi con le domande dei giovani. Ecco l’idea di padre Antonio Spadaro, un’idea che collega le: quella familiare di un grande regista, di un pescatore che all’improvviso si scopre pescatore di ...

Advertising

antoniospadaro : RT @AleteiaIT: 'Stories Of A Generation con Papa Francesco' è il titolo di una docu-serie in quattro puntate che Netflix metterà a disposiz… - Simonski10 : RT @btshouse_ita: Nuove storie di Jungkook e JHOPE su Instagram- 16/12/2021 ?? ha condiviso 'GENERATION' di Homies (Prod. Lean$moke), scriv… - taetaesevrthg : VI GIURO STO TROPPO IN FISSA CON LA CANZONE CHE JK HA MESSO NELLE STORIE. “GENERATION”. mannaggia a lui, è stupenda ajskls -