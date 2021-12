Sousa al Flamengo? La Federazione polacca non ci sta | «Comportamento irresponsabile»

(Di domenica 26 dicembre 2021) Cezary Kulesza, presidente della PZPN, ha commentato duramente la richiesta di rescissione da parte di PauloCezary Kulesza, presidente della PZPN (federcalcio), ha commentato duramente la richiesta di rescissione da parte di Paulo– ct della Polonia – per poter accettare l’offerta del. RESCISSIONE – «Sono stato informato da Pauloche intendeva rescindere il contratto con la, di comune accordo, a causa di un’offerta di un altro club. Questo è unestremamentee incoerente con le precedenti dichiarazioni che l’allenatore ha fatto. Ho fermamente rifiutato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... presidente della PZPN (federcalcio polacca), ha commentato duramente la richiesta di rescissione da parte di Paulo- ct della Polonia - per poter accettare l'offerta del. RESCISSIONE -...L'allenatore portoghese aveva avanzato tale richiesta dopo aver raggiunto l'accordo con i brasiliani del: " Sono stato informato da Pauloche intendeva rescindere il contratto con la ...La federazione polacca ha respinto la richiesta di rescissione contrattuale da parte dell'attuale commissario tecnico della Nazionale, Paulo Sousa. L'allenatore portoghese aveva avanzato tale richiest ...Il tecnio portoghese ex Fiorentina ha richiesto alla federazione polacca di poter trattare col Flamengo e rescindere l'accordo: "Comportamento incoerente, non accetteremo" ...