Sci alpino, discesa Bormio: Marsaglia il più veloce in prova (Di domenica 26 dicembre 2021) In attesa della seconda prova di domani, brillano gli azzurri nella prima prova della discesa sulla Stelvio di Bormio. Il più veloce è stato Matteo Marsaglia che in 1'56"91 si è lasciato alle spalle il canadese Crawford, staccato di 11 centesimi, e il norvegese Kilde, a 18 centesimi. In top 10 ci sono anche Mattia Casse (settimo a 49/100), Christof Innerhofer (ottavo a 55/100) e Dominik Paris, decimo a 76 centesimi. Marsaglia assicura che "finalmente ci sentiamo a casa, la pista è ghiacciata e tosta. Molto dura, ma ben venga. Trovo bella la parte finale, un po' meno estrema rispetto agli anni scorsi e quindi più sciabile". Ottimista Paris: "La Stelvio richiede rispetto, è abbastanza mossa e il fondo è in ottime condizioni. Con le prossime lisciture avremo una pista ..."

