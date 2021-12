Sci Alpino, confermati gli slalom di Zagabria del 4 e 5 gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto confermato per gli appuntamenti con i tradizionali slalom di inizio anno di Zagabria, che andranno in scena nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 gennaio 2022. In mattinata La FIS ha effettuato gli opportuni controlli ed ha dato il via libera allo svolgimento della competizioni sulla collina di Sljeme. Per quanto riguarda la gara femminile Mikaela Shiffrin proverà a riprendersi lo scettro: appuntamento con la 1^ manche, martedì 4 gennaio, alle ore 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16.05. Per quanto concerne gli uomini, invece, il giorno seguente gareggeranno alle 15.30 e alle 18.40, anche in questo caso con 2^ manche sotto le luci dei riflettori. Tutti gli atleti cercheranno di raccogliere l’eredità di Linus Strasser, vincitore dello scorso anno. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto confermato per gli appuntamenti con i tradizionalidi inizio anno di, che andranno in scena nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 52022. In mattinata La FIS ha effettuato gli opportuni controlli ed ha dato il via libera allo svolgimento della competizioni sulla collina di Sljeme. Per quanto riguarda la gara femminile Mikaela Shiffrin proverà a riprendersi lo scettro: appuntamento con la 1^ manche, martedì 4, alle ore 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16.05. Per quanto concerne gli uomini, invece, il giorno seguente gareggeranno alle 15.30 e alle 18.40, anche in questo caso con 2^ manche sotto le luci dei riflettori. Tutti gli atleti cercheranno di raccogliere l’eredità di Linus Strasser, vincitore dello scorso anno. SportFace.

