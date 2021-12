Rosanna Lambertucci, 5 aborti e 2 lutti: una vita distrutta (Di domenica 26 dicembre 2021) La vita di Rosanna Lambertucci non è stata molto semplice. Vediamo nel dettaglio cosa ha vissuto nel corso della sua vita la conduttrice. Rosanna Lambertucci è una conduttrice nota soprattutto per i programmi sul tema salute che ha condotto. Il benessere della persona è sempre stato molto importante per la conduttrice, a tal punto che non solo ha creato dei programmi ad hoc su questa tematica, ma è anche autrice di libri in cui parla di salute, dieta e benessere psicofisico. Rosanna Lambertucci ad un evento – Getty ImagesDal punto di vista della vita privata, ha una figlia di nome Angelica Amodei, avuta dal marito Alberto Amodei. Ma la vita della conduttrice tv non è sempre stata tutta rose e fiori. ... Leggi su topicnews (Di domenica 26 dicembre 2021) Ladinon è stata molto semplice. Vediamo nel dettaglio cosa ha vissuto nel corso della suala conduttrice.è una conduttrice nota soprattutto per i programmi sul tema salute che ha condotto. Il benessere della persona è sempre stato molto importante per la conduttrice, a tal punto che non solo ha creato dei programmi ad hoc su questa tematica, ma è anche autrice di libri in cui parla di salute, dieta e benessere psicofisico.ad un evento – Getty ImagesDal punto di vista dellaprivata, ha una figlia di nome Angelica Amodei, avuta dal marito Alberto Amodei. Ma ladella conduttrice tv non è sempre stata tutta rose e fiori. ...

