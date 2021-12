Nepi | maxi sequestro di sostanze stupefacenti e di armi

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 dicembre 2021)– Con un blitz nelle campagne di, i Carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno inferto un duro colpo nei confronti dello spaccio di droga nella parte meridionale dell’intera Provincia grazie ad unrecord di. Nel pomeriggio di martedì scorso hanno fatto irruzione in un casolare dove un pregiudicato 70enne, sorpreso insieme ad uno straniero di origini magrebine, custodiva 148 kg di hashish, 4,5 kg cocaina e 14 kg di marijuana. Un quantitativo tale che, se immesso sul mercato clandestino, avrebbe potuto fruttare più di un milione di euro. Tutto lo stupefacente era stipato in un magazzino con un ingresso indipendente dove è stato anche rinvenuto equipaggiamento simile a quello in uso alle forze dell’ordine, ma anche un apparato (tipo scanner) in grado ...