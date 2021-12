**Mattarella: 'svolta digitale cambia volto pianeta ma al centro sia uomo non algoritmi'** (5) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E se “l'abbondanza informativa, offerta dal web, è preziosa, occorre evitare che, con essa, si riduca il livello dell'approfondimento e la capacità di stimolare riflessioni. Insomma, evitare che ne derivi una forma di povertà critica o di rifiuto del confronto con le altrui opinioni”. Insostituibile quindi, ricorda il Capo dello Stato, “il ruolo del giornalismo”, presidiato “dalla verifica dell'attendibilità e dalla ricerca della verità”. E quindi “opposto alle fabbriche della cattiva informazione, di quelle che siamo abituati ormai a definire fake news, notizie contraffatte, per esprimersi in italiano". "Il prodotto di azioni malevole, abitualmente anonime, concertate allo scopo di ingannare la pubblica opinione, contando sull'effetto moltiplicatore del web e sulla assenza di sanzioni che caratterizza un mondo privo di responsabilità definibili”. (di Sergio Amici) Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E se “l'abbondanza informativa, offerta dal web, è preziosa, occorre evitare che, con essa, si riduca il livello dell'approfondimento e la capacità di stimolare riflessioni. Insomma, evitare che ne derivi una forma di povertà critica o di rifiuto del confronto con le altrui opinioni”. Insostituibile quindi, ricorda il Capo dello Stato, “il ruolo del giornalismo”, presidiato “dalla verifica dell'attendibilità e dalla ricerca della verità”. E quindi “opposto alle fabbriche della cattiva informazione, di quelle che siamo abituati ormai a definire fake news, notizie contraffatte, per esprimersi in italiano". "Il prodotto di azioni malevole, abitualmente anonime, concertate allo scopo di ingannare la pubblica opinione, contando sull'effetto moltiplicatore del web e sulla assenza di sanzioni che caratterizza un mondo privo di responsabilità definibili”. (di Sergio Amici)

