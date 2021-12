Jovanotti: "Perché i tamponi rapidi non sono così efficaci" (Di domenica 26 dicembre 2021) Il cantante comunica sui social di aver contratto il virus. "È un'influenza di quelle toste, ieri avevo 38 di febbre". Poi dubita dell'efficacia dei tamponi rapidi e rivela: "Anche Nicola Savino è positivo" Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Il cantante comunica sui social di aver contratto il virus. "È un'influenza di quelle toste, ieri avevo 38 di febbre". Poi dubita dell'a dei tamponie rivela: "Anche Nicola Savino è positivo"

zionefan0 : #Jovanotti ha il Covid, ed è subito:”io penso positivo perché son vivo”???? - MikeMnemonic : @Gigadesires Sti coglioni di #NicolaSavino è #Jovanotti stanno senza rendersene conto (perché sono appunto dei cog… - _DAGOSPIA_ : JOVANOTTI NON PENSA POSITIVO PERCHÉ È POSITIVO – IL CANTANTE SU TIKTOK HA RACCONTATO DI AVER ...… - isabellazampol1 : Perché tutti sti post ironici e velenosi su #Jovanotti perché positivo? Fate schifo - MiAOX5_ : @Gigadesires Jovanotti non si deve preoccupare perché a lui daranno le monoclonali e non lo cureranno con la Tachipirina. -