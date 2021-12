Inter, Conte: “Poste le basi per stare in alto per tanti anni” (Di domenica 26 dicembre 2021) “Inter campione d’inverno? La continuità della squadra fa piacere perchè è la prosecuzione di un lavoro che abbiamo fatto, e lo stanno facendo in maniera egregia. I nerazzurri hanno posto basi per stare lì tanti anni. Toccherà agli altri inseguire”. Queste le parole del tecnico del Tottenham Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport Uk, al termine del match vinto per 3-0 col Crystal Palace, riguardo al cammino della formazione di Simone Inzaghi in Serie A. “Magari tornerò in Italia un giorno per ribaltare nuovamente i pronostici” ha infine scherzatol’allenatore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) “campione d’inverno? La continuità della squadra fa piacere perchè è la prosecuzione di un lavoro che abbiamo fatto, e lo stanno facendo in maniera egregia. I nerazzurri hanno postoperlì. Toccherà agli altri inseguire”. Queste le parole del tecnico del Tottenham Antonioai microfoni di Sky Sport Uk, al termine del match vinto per 3-0 col Crystal Palace, riguardo al cammino della formazione di Simone Inzaghi in Serie A. “Magari tornerò in Italia un giorno per ribaltare nuovamente i pronostici” ha infine scherzatol’allenatore. SportFace.

