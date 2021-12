Green pass, Giani: "Alle regioni servono ispettori". Bus e tram, il 4% non in regola (Di domenica 26 dicembre 2021) Firenze, 26 dicembre 2021 - "Quello che sta venendo fuori è la necessità di pensare al virus anche sotto la forma del controllo , perché cade sempre di più quello che è la possibilità di un rapido ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 dicembre 2021) Firenze, 26 dicembre 2021 - "Quello che sta venendo fuori è la necessità di pensare al virus anche sotto la forma del controllo , perché cade sempre di più quello che è la possibilità di un rapido ...

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - NicolaPorro : ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? - DossierTibet : @AlexS8338 E chissà quante persone ha infettato da quando gli hanno dato il green pass... - paoloabbadir : RT @guybonet: #Tampone #positivo con conferma nel mio fascicolo sanitario lombardo e...#Green #Pass ancora valido dopo 4 giorni! No ragazzi… -