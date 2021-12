“Grande Fratello Vip”, grave lutto per un concorrente (Di domenica 26 dicembre 2021) Morto il nonno di Alessandro Basciano A dare la notizia è stata la sorella Giorgia Nicole su Instagram La produzione Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 26 dicembre 2021) Morto il nonno di Alessandro Basciano A dare la notizia è stata la sorella Giorgia Nicole su Instagram La produzione Perizona Magazine.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - SOLELUNA212 : RT @infotommizorzi: 'Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di #TommasoZorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla v… - fefynix : RT @infotommizorzi: 'Il 2021 è senza dubbio l’anno in cui la carriera televisiva di #TommasoZorzi è arrivata ad un punto di svolta. Dalla v… - TrashQueen__ : @humkic_ilma Questo si, ma non è colpa del grande fratello ma della famiglia se non avvisano anche io vorrei saperlo. - FRANCESCOASROM7 : @spi4ndo Il Grande Fratello VIP Di Lulù Passeggiare Con La Sua Borsetta E Limonare Manuel Anche Basta -