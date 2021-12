Gf vip 6, Alfonso Signorini sorprende i gieffini: il regalo di Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Natale 2021 è finalmente arrivato e con sé, tra le mura del Gf vip 6, ha portato in dono una sorpresa speciale di Alfonso Signorini. Per l’occasione il conduttore ha voluto omaggiare i vip in corsa al reality, con degli auguri, registrati con l’intento di motivare i concorrenti nel gioco. Questo forse per ammorbidire la tensione delle ultime ore all’interno della casa. Intanto, non si risparmiano tra le reazioni più disparate, in particolare una frecciatina a Signorini da parte di un ex gieffino vip. Gf vip festeggia il Natale con Alfonso Signorini Nelle ultime ore a cavallo tra la Vigilia e il Santo Natale 2021 è giunto nella Casa del Gf vip 6 un videomessaggio esclusivo registrato da Alfonso Signorini, mentre ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 dicembre 2021) Il2021 è finalmente arrivato e con sé, tra le mura del Gf vip 6, ha portato in dono una sorpresa speciale di. Per l’occasione il conduttore ha voluto omaggiare i vip in corsa al reality, con degli auguri, registrati con l’intento di motivare i concorrenti nel gioco. Questo forse per ammorbidire la tensione delle ultime ore all’interno della casa. Intanto, non si risparmiano tra le reazioni più disparate, in particolare una frecciatina ada parte di un ex gieffino vip. Gf vip festeggia ilconNelle ultime ore a cavallo tra la Vigilia e il Santo2021 è giunto nella Casa del Gf vip 6 un videomessaggio esclusivo registrato da, mentre ...

