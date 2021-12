Esplosione in una palazzina nell’Imperiese un ferito lieve (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha acceso la luce nel proprio appartamento al piano rialzato di una palazzina di tre piani e ha innescato un’Esplosione per la presenza di gas fuoriuscito da una bombola usata per cucinare, è accaduto la sera di Natale a San Biagio della Cima nell’entroterra di Vallecrosia in provincia di Imperia. Un giovane è rimasto ferito a una mano e quattro appartamenti sono stati danneggiati ha riferito il sito riviera24. Tre persone hanno dovuto abbandonare la loro abitazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia un equipaggio di Ospedaletti Soccorso e i carabinieri della compagnia di Bordighera. A causare la deflagrazione sarebbe stata una bombola considerata vuota e messa in un angolo della casa. All’interno però era presente ancora del gas che ha saturato l’appartamento. L'articolo ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha acceso la luce nel proprio appartamento al piano rialzato di unadi tre piani e ha innescato un’per la presenza di gas fuoriuscito da una bombola usata per cucinare, è accaduto la sera di Natale a San Biagio della Cima nell’entroterra di Vallecrosia in provincia di Imperia. Un giovane è rimastoa una mano e quattro appartamenti sono stati danneggiati ha riil sito riviera24. Tre persone hanno dovuto abbandonare la loro abitazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia un equipaggio di Ospedaletti Soccorso e i carabinieri della compagnia di Bordighera. A causare la deflagrazione sarebbe stata una bombola considerata vuota e messa in un angolo della casa. All’interno però era presente ancora del gas che ha saturato l’appartamento. L'articolo ...

