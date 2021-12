Covid, crescono ancora i ricoveri nelle Marche. Sono 21 in più in un giorno, 2 in terapia intensiva (Di domenica 26 dicembre 2021) ANCONA - Covid , Sono 21 i ricoveri in più nelle Marche . E' il dato che conferma come l'ondata pandemica sia particolarmente aggressiva in questo momento. Emerge dal bollettino di oggi, 26 dicembre ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 dicembre 2021) ANCONA -21 iin più. E' il dato che conferma come l'ondata pandemica sia particolarmente aggressiva in questo momento. Emerge dal bollettino di oggi, 26 dicembre ...

