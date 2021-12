Aprire un’attività nel metaverso e diventare milionari: ora si può (Di domenica 26 dicembre 2021) Si dice che l’avvento del metaverso cambierà le nostre vite e anche l’economia. Potrebbero nascere attività completamente virtuali. I giocatori e i navigatori potrebbero diventare milionari. In realtà è già successo a un utente chiamato Robert Doyle… su The Sandbox! L’officina virtuale di Robert Doyle Robert Doyle accumula 100.000 dollari giocando a Sandbox – curiosauro.itThe Sandbox è una piattaforma di gioco non-linear in cui si sta speimentando una prima dimensione del metaverso. Come vi abbiamo spiegato in un articolo su questo sito, nel gioco online è possibile gestire un proprio avatar e vivere una propria vita virtuale in piena libertà. Si possono anche creare contenuti inediti, si possono sviluppare oggetti. Di tutti i tipi. E in questo modo i giocatori hanno la possibilità di guadagnare. Proprio com’è successo ... Leggi su curiosauro (Di domenica 26 dicembre 2021) Si dice che l’avvento delcambierà le nostre vite e anche l’economia. Potrebbero nascere attività completamente virtuali. I giocatori e i navigatori potrebbero. In realtà è già successo a un utente chiamato Robert Doyle… su The Sandbox! L’officina virtuale di Robert Doyle Robert Doyle accumula 100.000 dollari giocando a Sandbox – curiosauro.itThe Sandbox è una piattaforma di gioco non-linear in cui si sta speimentando una prima dimensione del. Come vi abbiamo spiegato in un articolo su questo sito, nel gioco online è possibile gestire un proprio avatar e vivere una propria vita virtuale in piena libertà. Si possono anche creare contenuti inediti, si possono sviluppare oggetti. Di tutti i tipi. E in questo modo i giocatori hanno la possibilità di guadagnare. Proprio com’è successo ...

