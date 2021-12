A Londra una persona su dieci contagiata dal Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) Una persona su 10 a Londra è stata infettata dal Covid-19, in particolare dalla nuova variante Omicron. Lo indicano le ultime proiezioni dell’Ufficio nazionale di statistica, secondo cui una media del 9,5% dei londinesi avrebbe contratto il coronavirus. Secondo la stessa fonte, tra il 13 e il 19 dicembre una persona su 35 in tutta l’Inghilterra ha avuto il Covid, rispetto alla stima di una su 45 nella settimana fino al 16 dicembre. Si stima inoltre che, la settimana scorsa, in tutto il Regno Unito, i malati di Covid siano stati 1,7 milioni, il numero più alto dall’anno scorso. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Unasu 10 aè stata infettata dal-19, in particolare dalla nuova variante Omicron. Lo indicano le ultime proiezioni dell’Ufficio nazionale di statistica, secondo cui una media del 9,5% dei londinesi avrebbe contratto il coronavirus. Secondo la stessa fonte, tra il 13 e il 19 dicembre unasu 35 in tutta l’Inghilterra ha avuto il, rispetto alla stima di una su 45 nella settimana fino al 16 dicembre. Si stima inoltre che, la settimana scorsa, in tutto il Regno Unito, i malati disiano stati 1,7 milioni, il numero più alto dall’anno scorso.

Advertising

Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - Warddaytw : RT @Corriere: In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - libellula58 : RT @PMO_W: Così l'occidente liberista è diventato una dittatura senza bisogno di aggettivi Dopo l’arresto di #Assange, Washington e Londra… - antigoni40 : RT @GiampieroBarale: Mentre scattavo questa foto dal Tower Bridge due cinesi sono passati alle mie spalle e, indicando lo Shard, uno dei du… - Marilenapas : RT @Corriere: In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid -