No Green pass, a Torino restano gli irriducibili: in piazza anche a Natale con panettone e pandoro – Le immagini (Di sabato 25 dicembre 2021) «Ci siamo resi conto che andare a pascolare in periferia sotto il controllo delle forze dell’ordine non è il modo migliore di opporsi a questa dittatura». Serena Tagliaferri, presidente dell’Associazione Fieristi Italiana, è una dei leader del Movimento No Green pass di Torino. Insieme ad altre anime del movimento ha deciso di non spezzare la catena di proteste che ogni sabato vengono organizzate nella città. Invece che il consueto corteo, questa volta i No Green pass hanno optato per un presidio in piazza Castello con pandoro e panettone: «Vogliamo creare un momento di spensieratezza in uno dei periodi più bui della nostra nazione». Non è chiaro quante persone abbiano risposto all’appello, ma dalle foto pubblicate dalle agenzie sembra che i ... Leggi su open.online (Di sabato 25 dicembre 2021) «Ci siamo resi conto che andare a pascolare in periferia sotto il controllo delle forze dell’ordine non è il modo migliore di opporsi a questa dittatura». Serena Tagliaferri, presidente dell’Associazione Fieristi Italiana, è una dei leader del Movimento Nodi. Insieme ad altre anime del movimento ha deciso di non spezzare la catena di proteste che ogni sabato vengono organizzate nella città. Invece che il consueto corteo, questa volta i Nohanno optato per un presidio inCastello con: «Vogliamo creare un momento di spensieratezza in uno dei periodi più bui della nostra nazione». Non è chiaro quante persone abbiano risposto all’appello, ma dalle foto pubblicate dalle agenzie sembra che i ...

