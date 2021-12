Mutu | Barzagli e Juve | che colpi a gennaio!

(Di sabato 25 dicembre 2021) Negli anni lantus ha messo a segno alcunistratosferici a gennaio, trovando il guizzo in un mercato solitamente poco frizzante. Ecco i 5 miglioriinvernali dei bianconeri.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mutu Barzagli

Digital-Sat News

Negli anni la Juventus ha messo a segno alcuni colpi stratosferici a gennaio, trovando il guizzo in un mercato solitamente poco frizzante. Ecco i 5 migliori colpi invernali dei bianconeri.... ma nel primo tempo la Viola pareggiò con un autogol di. All'80' i rosa passano in vantaggio con Amauri e pensano di aver chiuso i giochi, masegna all'88' il gol che potrebbe far da ...