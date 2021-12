L’Atalanta fa sul serio | in arrivo l’attaccante per Gasperini!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 dicembre 2021)guarda al mercato. La dirigenza bergamasca cerca rinforzi per la seconda parte di stagione, Gasperini attende di conoscere se ci saranno nuovi innesti. Per il momento, uno su tutti è il nome che circola a Zingonia. Boga-Sassuolo Jeremie Boga sembra essere il sogno della dirigenza bergamasca.in forza al Sassuolo sta faticando a trovare spazio quest’anno. Complici infortuni e nuovo allenatore il francese potrebbe decidere di cambiare aria per provare a rilanciarsi. L’esterno, in passato aveva attirato l’interesse di molti club in Italia, uno su tutti il Napoli. In questo momento, la squadra più vicina al calciatore sembra essere la Dea.