Covid: in Francia più di 100.000 casi in 24 ore, è record storico (Di sabato 25 dicembre 2021) Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la Francia ha registrato più di 100.000 casi di Covid in un giorno. Sono 104.611 le infezioni segnalate nelle ultime 24 ore e 84 i decessi legati alla...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia La Francia oltre i 100 mila contagi Covid per la prima volta La Francia sfonda la soglia dei 100 mila contagi Covid in 24 ore, una prima assoluta dall'inizio della pandemia. I nuovi casi registrati sono esattamente 104.611, secondo i dati pubblicati stasera dall'...

