Cinque difensori sul taccuino di Giuntoli | su chi conviene puntare

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 dicembre 2021) Il calciomercato invernale è ormai alle porte e tutti i club sono alla ricerca di rinforzi per sistemare le rispettive rose. Anche il Napoli è alla ricerca di un difensore di livello che possa prendere il posto di Manolas, ceduto all’Olympiakos. Tanti i nomi suldi, alcuni nomi più conosciuti mentre altri decisamente meno. Sulla lista del d.s. partenopeo ci sono i nomi di Lucumì, Szalai, Gatti, Sanchez e Mina. Ecco perché la redazione di SpazioNapoli ha contattato l’agente e talent scout, Luigi Iacomino, per conoscerli in maniera più approfondita. Lucumì, Gatti, Szalai, Mina e Sanchez sono calciatori che piaccino al Napoli. Ci può raccontare qualcosa su di loro e soprattutto su converrebbe? “Jhon Lucumí, non è ancora una certezza. L’abbiamo visto in Europa League e Jupiler League, sarebbe ...