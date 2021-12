Capo ultrà della Samp muore in un incidente stradale, l'omaggio dei tifosi genoani (Di sabato 25 dicembre 2021) Un tragico incidente che abbatte le barriere del tifo a Genova : gli ultrà genoani hanno reso omaggio a Giacomo Fantoni , storico leader della gradinata sud Sampdoriana, morto in un incidente di motocicletta... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 dicembre 2021) Un tragicoche abbatte le barriere del tifo a Genova : glihanno resoa Giacomo Fantoni , storico leadergradinata suddoriana, morto in undi motocicletta...

Advertising

Agenzia_Italia : I tifosi del #Genoa hanno reso omaggio al capo degli ultrà della #sampdoria, Giacomo Fantoni, morto in un incidente - HuffPostItalia : In carcere per traffico di droga Luca Lucci, capo ultrà della curva del Milan - NincoNa95733718 : @Pippp82148025 @Alemountains @AlessioBuzzanca @paradisoa1 @RobertoRenga I suoi simili sono quelli che hanno ammazza… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: I tifosi del #Genoa hanno reso omaggio al capo degli ultrà della #sampdoria, Giacomo Fantoni, morto in un incidente htt… - telodogratis : I tifosi del Genoa hanno reso omaggio al capo degli ultrà della Samp, morto in un incidente -