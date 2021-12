Bacio tra Sophie e Basciano: “spunta” Corona e Alessandro elude i microfoni – VIDEO (Di sabato 25 dicembre 2021) “Preferisco rinunciare a lui che a te”, disse Sophie a Jessica un’ora prima del Bacio con Alessandro Basciano in magazzino. Successivamente, la nuova coppietta del Grande Fratello Vip ha perfino dormito insieme. Bacio tra Sophie e Basciano al GF Vip: spunta Fabrizio Corona Cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip la Vigilia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 dicembre 2021) “Preferisco rinunciare a lui che a te”, dissea Jessica un’ora prima delconin magazzino. Successivamente, la nuova coppietta del Grande Fratello Vip ha perfino dormito insieme.traal GF Vip:FabrizioCosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip la Vigilia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Clalblanca : RT @voglioilnulla: LETTERALMENTE IERI: SOPHIE”IL BACIO LO DO TRA 8 ANNI” JESSICA “LO SAI CHE NON CI CRRDE NESSUNO” E COME AL SOLITO JES… - Giusy12053168 : RT @voglioilnulla: LETTERALMENTE IERI: SOPHIE”IL BACIO LO DO TRA 8 ANNI” JESSICA “LO SAI CHE NON CI CRRDE NESSUNO” E COME AL SOLITO JES… - Tellynaa : RT @blogtivvu: Bacio tra Sophie e Basciano: “spunta” Corona e Alessandro elude i microfoni – VIDEO - siiria__ : RT @DioBenedicaMe: La verità è che Sophie si è trascinata per mesi la roba con Gian, basata sul nulla cosmico, solo per amore di clip, tant… - Clalblanca : RT @IsaeChia: #GfVip 6, scatta il bacio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ma lei a Jessica Selassié aveva promesso: “Preferisco rin… -